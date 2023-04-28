Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность организации неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в Польше.

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, руководители «Съезда народных депутатов» – бывшие члены Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков*, – проживающие сегодня за границей, отрицают территориальную целостность России и выступают с сепаратистскими лозунгами.

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность норвежского фонда «Беллона».

*Лица, признанные в России иноагентами