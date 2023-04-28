Зеленский поручил отправлять сотрудников военкоматов в зону спецоперации Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 28 апреля, сообщил, что сотрудников украинских военкоматов, которые сейчас работают в тылу, будут отправлять в зону проведения спецоперации, а на их место станут переводить раненых военных.

Глава украинского военного ведомства заявил, что речь идет о рекомендации президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) генералу Валерию Залужному.

«Подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих в зону СВО. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения», - сказано в рекомендации украинского лидера, сообщил министр обороны, отметив также, что власти страны сейчас готовят реформу центров комплектации.

Напомним, еще в конце февраля этого года появилась информация о планах Минобороны Украины отправит в зону спецоперации сотрудников военкоматов. Как писал сайт KP.RU, об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, который представил соответствующий приказ.