Российская авиация нанесла ракетный удар по пунктам дислокации резервов ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические войска России нанесли удар по пунктам дислокации подразделений резервов Вооруженных сил Украины, цель удара была достигнута, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, российским войскам в результате удара удалось пресечь выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий.

Напомним, ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в результате ракетного удара в ночь на 27 апреля по судостроительному заводу было ликвидировано около 20 высших офицеров ВСУ и стран Запада во время их совещания.