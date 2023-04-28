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НовостиПолитика28 апреля 2023 10:39

РИА Новости: 20 высших украинских и иностранных офицеров уничтожены ракетным ударом в Николаеве

Киев скрыл факт присутствия на месте удара военных
Сергей ЧИКОВ
В результате ракетного удара в Николаеве ликвидировано 20 высших офицеров Украины и Запада

В результате ракетного удара в Николаеве ликвидировано 20 высших офицеров Украины и Запада

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в результате ракетного удара в ночь на 27 апреля по судостроительному заводу было ликвидировано около 20 высших офицеров ВСУ и Запада во время их совещания.

“Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные”, – сообщил Лебедев агентству РИА Новости.

По его словам, в момент удара офицеры ВСУ проводили встречу с англоязычными коллегами. Лебедев не обладает информацией о том, из каких стран прибыли иностранные военные. Также он отметил, что Киев запретил в этом районе фото и видеосъемку, благодаря чему все свидетельства присутствия на месте военных были благополучно скрыты.

Напомним, в конце 2022 года в Николаеве ракетным ударом был уничтожен штаб одного из подразделений иностранных наемников, а недавно, по наводке подпольщиков Николаева, была уничтожена украинская база диверсантов-подводников.