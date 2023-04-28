Ракетные войска России поразили украинский штаб обороны Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 28 апреля, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска, а также подразделениям «Иностранного легиона», расположенными в районе Константиновки в Донецкой Народной Республики (ДНР).

В российском военном ведомстве также отметил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации России, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки российских войск были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в районе Часова Яра, Богдановки, Николаевки, а также Красного и Предтечино в ДНР.

Напомним, сегодня, 28 апреля, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ направило из Дружковки в Артемовск колонну военной техники с артиллерийскими орудиями.