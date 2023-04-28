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НовостиПолитика28 апреля 2023 11:50

Ракетные войска России поразили украинский штаб обороны Артемовска

Удары нанесли и по подразделениям «Иностранного легиона»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ракетные войска России поразили украинский штаб обороны Артемовска

Ракетные войска России поразили украинский штаб обороны Артемовска

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 28 апреля, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска, а также подразделениям «Иностранного легиона», расположенными в районе Константиновки в Донецкой Народной Республики (ДНР).

В российском военном ведомстве также отметил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации России, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки российских войск были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в районе Часова Яра, Богдановки, Николаевки, а также Красного и Предтечино в ДНР.

Напомним, сегодня, 28 апреля, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ направило из Дружковки в Артемовск колонну военной техники с артиллерийскими орудиями.