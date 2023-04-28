Марочко заявил, что ВСУ направили в Артемовск колонну военной техники с артиллерией

Марочко заявил, что ВСУ направил в Артемовск колонну военной техники с артиллерией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование украинских войск направило из Дружковки в Артемовск колонну военной техники с артиллерийскими орудиями. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

«В населенный пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков. В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь "Уралов"», - приводит ТАСС заявление подполковника Народной милиции ЛНР.

Напомним, в минувшую среду, 26 апреля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска станет причиной обвала фронта, а также приведет к отходу украинских войск к западным границам.

Незадолго до этого экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос рассказал о больших потерях, которые украинские войска несут в Артемовске, указав также на то, что военное руководство не подготовило город к обороне.