Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило о пресечении действий двух украинских ДРГ на Купянском направлении за прошедшие сутки.

На Краснолиманском направлении было ликвидировано до 85 военнослужащих украинской армии, а также уничтожено два автомобиля, САУ "Акация" и гаубица Д-30. Суммарно на двух этих направлениях Киев потерял до 160 бойцов.

Основные бои продолжаются на Донецком направлении – там за сутки украинская армия потеряла до 300 военнослужащих и наемников. Всего за сутки при поддержке авиации и артиллерии было поражено 86 артиллерийских подразделений ВСУ и нанесен удар по 112-ти районам скоплений живой силы и техники.

Суммарные потери Киева за прошедший день доходят до 565 военнослужащих. Огромные потери ВСУ еще в начале марта 2023 года заставили некоторых западных экспертов сомневаться в возможности Киева провести весеннее контрнаступление.