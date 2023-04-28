Российские войска уничтожили до 300 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении за сутки около 300 военнослужащих и наемников украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30», – сказал он в ходе брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино ДНР. Кроме того, ракетными войсками России были поражены объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске и подразделения «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России уничтожили на Донецком направлении более 400 украинских военнослужащих и наемников.