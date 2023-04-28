Хуснуллин: Основные дороги в новых регионах России будут приведены в нормативное состояние за три года Фото: "КП" Архив

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах по обновлению и улучшению инфраструктуры в новых регионах страны. Например, в ближайшие три года власти собираются привести в нормативное состояние все основные областные дороги, о чём Хуснуллин заявил во время визита в Казань.

«Мы хотим там за три года основные дороги региональные привести в соответствие», - говорит чиновник.

Также в Казань приехал председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев, с целью обмена опытом в сфере дорожного строительства. Он займётся поиском успешных решений в России, которые можно будет применить в ДНР, чтобы быстро и качественно восстановить и обновить дорожную инфраструктуру региона.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в правительстве России утвердили программу долгосрочного развития новых регионов страны. Она предполагает восстановление и обновление ключевых предприятий, возобновление работы производственных фондов, развитие социальной сферы и многое другое.