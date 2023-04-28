В России введено пожизненное лишение свободы за госизмену

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Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену и ужесточении ответственности за терроризм.

По новому закону, пожизненное заключение гражданам будет грозить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений о гостайне, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной помощи в деятельности, направленной против России.

Кроме того, увеличен максимальный срок заключения за террористический акт – с 15 до 20 лет. За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение терроризма выросло с пяти до семи лет. От 10 до 15 лет заключения будет грозить за участие в террористическом сообществе.

Вместе с тем ужесточено наказание за действия, направленные на повреждение объектов инфраструктуры транспорта и жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью в целях подрыв безопасности экономики и обороноспособности России. За эти преступления будет грозить до 20 лет лишения свободы.