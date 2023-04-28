В России ужесточили уголовную ответственность за диверсии и терроризм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за диверсии и терроризм.

Так, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, наказание за совершение диверсий увеличивается с 15 до 20 лет лишения свободы.

Наказание по статье «террористический акт» также ужесточили. Если раньше максимальный срок по ней предполагал до 15 лет лишения свободы, то теперь – до 20 лет. Наказание за международный терроризм увеличено с 10 до 12 лет.

Кроме того, ужесточено наказание за участие в террористических сообществах. Если раньше по такой статье грозило от 5 до 10 лет, то по новому закону участники террористических сообществ могут получить от 10 до 15 лет лишения свободы.

За содействие террористической деятельности сроки также были увеличены. Теперь минимальное наказание по такой статье составляет 7 лет, тогда как раньше оно было 5 лет.

Напомним, ранее Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Такой срок грозит за шпионаж, выдачу иностранным гражданам сведений о гостайне, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в направленной против России деятельности.