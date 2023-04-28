Признавшая вину блогер Блиновская готова выплатить почти миллиард рублей компенсации Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер-марафонщица Елена Блиновская, скандально известная в социальных сетях, полностью признала свою вину и заявила о готовности выплатить причинённый государству ущерб, в размере почти одного миллиарда рублей. Об этом сообщил корреспондент KP.RU из зала суда.

Напомним, Блиновская - фигурант уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 годы она дробила свой бизнес, таким образом уходя от уплаты налогов и занижая отчётность по получаемым доходам. В общей сумме блогер не доплатила государству 918 млн рублей.

В особняке Блиновской и другой недвижимости уже проведены обыски. Как отметила член Палаты налоговых консультантов России Юлия Кручанова, ввиду того, что марафонщице вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса РФ, одним возмещением ущерба дело вряд ли ограничится.

Ранее KP.RU сообщил о том, что незадолго до задержания Блиновская пыталась сбежать из России, пересекая границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.