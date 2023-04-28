Hurriyet: РФ и Турция работают над платежной системой для российских туристов

РФ и Турция работают над платежной системой для российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Турция ведут работу над платежной системой, благодаря которой российские туристы смогут пользоваться банковскими картами в Республике. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, которое ссылается на источники в администрации президента Турции, вопрос о создании платежной системы обсуждался на переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет Hurriyet, платежная система будет называться Rebit. Российские туристы после ее появления смогут установить на свои мобильные телефоны приложение, которое позволит им пользоваться банковскими картами в Турции.

Напомним, 27 апреля Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Во время беседы турецкий лидер предложил президенту России поработать над новыми инициативами по зерновой сделке и создать рабочую группу.