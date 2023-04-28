РИА Новости: До освобождения Марьинки осталось выбить ВСУ из нескольких кварталов Фото: Александр КОЦ

Одна из ключевых точек на линии фронта - Марьинка, и до её освобождения осталось совсем немного. Командир одного из подразделений армии России по прозвищу Гром рассказал агентству РИА Новости, что ВСУ закрепились в нескольких кварталах города, и осталось только выбить их оттуда.

«Практически выдавили уже противника, осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населенного пункта», - говорит Гром.

По словам военного, сейчас ВСУ закрепились в нескольких кварталах и не предпринимают активных действий, перейдя к исключительно оборонительной тактике. Гром считает, что это связано с большими усилиями противника на других направлениях, включая Артёмовск. Пользуясь ситуацией, ВС РФ заняли большую часть города и удобные ключевые точки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 28 апреля ракетные войска России нанесли удар по штабу командования ВСУ в Артёмовске.