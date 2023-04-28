Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве Фото: REUTERS

Взрыв произошел в Николаеве на юге Украины. По данным издания «Страна.ua», происшествие случилось по вине мужчины в «камуфляжной форме», который бросил гранату в местных жителей.

По информации издания, в результате взрыва осколочные ранения получила женщина, а также сам мужчина, который бросил гранату. Уточняется, что оба госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным «Страна.ua», неизвестный бросил гранату после отказа местных жителей отдать ему деньги. Издание со ссылкой на очевидцев также пишет о перестрелке в городе.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские СМИ сообщили о взрывах, которые произошли в ночь на пятницу, 28 апреля, в Киеве. Кроме того, по данным местных изданий, взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях, а также в городах Кременчуг и Днепр. В Киеве и еще одиннадцать регионах Украины была объявлена воздушная тревога.