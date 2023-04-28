В Киеве объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на 28 апреля. Информация об этом размещена на интерактивном информационном сервисе министерства цифровой трансформации Украины, предназначенном для оповещения населения.

Также сообщается, что сигналы воздушной тревоги включены в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а ранее тревога была объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сирены были включены в районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем киевских властей.

Тем временем офис президента Украины уже окончательно перестал скрывать своих целей. Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что киевские власти имеют полное право сравнять с землей и Крым и все четыре новых российских региона.

Ранее мэр Горловки заявил о массированном обстреле Пантелеймоновки и разрывах снарядов. По словам градоначальника, снаряды разрываются на территории завода, а также детского сада и парковой зоны.

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