Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по отмене ограничений на импорт украинского зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еврокомиссия достигла соглашения с пятью странами ЕС, которые ранее ввели ограничения на импорт зерна из Украины. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия снимут запрет и, в свою очередь получат 100 млн евро для пострадавших фермеров. Об этом проинформировал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией в отношении агропродовольственных товаров из Украины. Мы приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и в Украине». – написал Домбровскис в соцсетях.

Представитель Еврокомиссии также перечислил пункты соглашения. Среди них отмена односторонних ограничительных мер Польшей, Словакией, Болгарией и Венгрией. Кроме того, планируется применение «исключительных защитных мер» для четырех видов продукции, а именно пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Кроме того, соглашение предполагает поддержку пострадавших фермеров в вышеперечисленных странах в размере 100 млн евро.

Напомним, ранее ряд стран Европы приняли решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сделано это было после протестов местных фермеров. Они несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось на европейском рынке, хотя изначально предполагалось, что оно отправится в страны Африки.