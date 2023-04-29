Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего» после его угроз «сменить режим» в КНДР

Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего". Фото: REUTERS

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала президента США Джо Байдена «стариком без будущего», комментируя высказывание Байдена о «смене режима» в КНДР. Слова Ким Ё Чжон, которая является заместителем главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи, приводит агентство ЦТАК.

Напомним, Байден пригрозил Северной Корее сменой режима в случае, если КНДР попытается применить ядерное оружие на территории Соединенных Штатов или их союзников. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейским лидером.

Ким Ё Чжон назвала высказывания Байдена «вздором», отметив при этом, что риторика президента США является агрессивной по отношению к КНДР.

«Это можно считать вздором старика без будущего, которому не по силам ответить за безопасность, будущее США и тяжело справиться с работой в остальной двухлетний президентский срок», - сказала северокорейский политик.

Подробнее о «ядерной проблеме» Северной Кореи читайте здесь на KP.RU.