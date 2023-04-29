Путин: Россия не будет следовать «написанным под одеялом» правилам Запада

Путин заявил, что Россия не собирается следовать правилам, которые стремится навязать другим странам Запад. Фото: REUTERS

Россия не будет придерживаться правил, которые Запад стремится навязать другим странам. Об этом заявил в пятницу 28 апреля президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

Российский лидер высмеял «бывших партнеров», пошутив, что западные политики пишут правила, которые пытаются навязать другим странам, «под одеялом».

«Какие правила? — их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают, но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их «правилам» тоже не собираемся», - сказал Путин, отметив, что Запад «маниакально разрушает» каналы диалога и правовую базу.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в мире есть множество людей, разделяющих российскую точку зрения на мироустройство, ценности и подход к жизни в целом. В связи с этим нельзя говорить о том, что РФ «уходит на самоизоляцию».

Подробнее о том, что сказал президент во время заседания Совета законодателей, которое прошло в Санкт-Петербурге в пятницу 28 апреля, читайте здесь на KP.RU.