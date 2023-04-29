Губернатор Севастополя Развожаев: в результате пожара в Казачьей бухте никто не пострадал

В результате пожара в Казачьей бухте Севастополя никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате пожара на топливном резервуаре в районе Казачьей бухты никто не пострадал.

“Никто из людей не пострадал... Гражданским объектам ничего не угрожает”, – сообщил губернатор у себя в телеграм-канале. Также он возглавил оперативный штаб, развернутый на месте происшествия и вместе с начальником ГУ МЧС по Севастополю контролирует тушение пожара.

“На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук”, – отметил Развожаев.

Напомним, ночью 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе Казачьей бухты в Севастополе. По предварительным данным, причиной происшествия стала атака украинского беспилотника. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, ему был присвоен четвертый класс сложности.