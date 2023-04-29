МИД России взял на рассмотрение идеи генсека ООН Гутерреша по зерновой сделке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России рассматривает предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по продлению зерновой сделки, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы можем говорить о том, что какие-то новые идеи содержатся в тех предложениях, которые господин генеральный секретарь ООН сформулировал и передал через министра иностранных дел РФ для рассмотрения на имя президента России Владимира Путина», – сказал он журналистам.

По словам дипломата, идеи генсека ООН прорабатываются в межведомственном формате.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года зерновая сделка была продлена на 60 дней, также был подтвержден ее пакетный характер. По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки. В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли Москвы.