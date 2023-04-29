Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что пожар на нефтебазе удалось локализовать

Пожар в Севастополе планируют потушить до 18:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты удалось локализовать. Также он отметил, что в результате атаки беспилотника повреждения получили четыре цистерны с топливом.

“Понятно, пожар высокой сложности, горение нефтепродуктов. Ориентировочное, расчетное время тушения - сегодня 18:00”, – сообщил губернатор.

Также в своем телеграм-канале он отметил, что пожарные расчеты действуют быстро и профессионально. Роспотребнадзор проводит замеры допустимых концентраций веществ в районе, позже губернатор сообщит подробности. Развожаев заявил, что данный инцидент никак не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

Напомним, пожар на топливном резервуаре в районе Казачьей бухты начался ночью 29 апреля. Ему был присвоен четвертый класс сложности, а его площадь составила около 1000 квадратных метров. В результате этого происшествия никто не пострадал.