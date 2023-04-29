Медведев призвал к полному разгрому и окончательному низложению киевского режима

Медведев призвал окончательно уничтожить киевский режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не игнорировать “даже бредовые выступления” Владимира Зеленского о намерении “захватить Крым” и полностью разгромить киевский режим.

“Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это ещё и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров”, – написал политик у себя в телеграм-канале.

По мнению Дмитрия Медведева, ответом России может быть только полное уничтожение военного потенциала ВСУ, “окончательное низложение нацистского режима в Киеве” и осуществление актов возмездия в отношении главных политических деятелей Украины. По его мнению, действующие власти Киева не способны пересмотреть свою политику.

Напомним, Медведев уже комментировал заявления украинских властей о намерении “захватить Крым”. Он отмечал, что попытка Украины захватить Крым будет основанием для применения Россией любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной.

Также по мнению Медведева, Украина в скором времени исчезнет и потому что никому не нужна. Медведев отмечал, что обычные граждане Западных союзников Киева “не понимают” политику своих властей, постоянно отправляющих огромные деньги в неизвестном направлении, и скоро “спросят за это”.