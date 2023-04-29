Власти Польши потребовали от сотрудников школы при посольстве РФ в Варшаве покинуть здание до 19 часов

Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве в Варшаве покинуть здание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00 мск покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.

"В настоящее время они ходят по помещениям, описывают имущество. Сотрудникам школы было заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера", – сообщил советник-посланник российского посольства в Польше Андрей Ордаш агентству РИА Новости.

Напомним, Утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что Россия даст ответ властям Польши, незаконно ворвавшимся в школу при посольстве. Он отметил, что школа при посольстве в Варшаве продолжит работу в другом здании дипломатической миссии, а детям позволят нормально завершить учебный год.