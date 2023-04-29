Власти Варшавы в сопровождении полиции ворвались в школу при посольстве России

Власти Польши ворвались в школу при посольстве России в Варшаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше местные власти в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве. Утром к зданию школы в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

При взломе присутствовал советник-посланник Андрей Ордаш, который сообщил представителям мэрии о незаконности данных действий и предупредил о готовности России принять ответные меры.

Власти Польши заявили о планах изъять принадлежащую России недвижимость Варшаве еще в марте 2022 года. Также недавно прокуратура Польши без обращений к дипмиссии и без следствия изъяла со счетов посольства России ранее замороженные денежные средства.

Напомним, Президент России Владимир Путин недавно утвердил закон, предусматривающий в качестве ответа на изъятие российских активов и недвижимости за границей введение внешнего управления на зарубежные активы, находящиеся на территории России.