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НовостиВ мире29 апреля 2023 8:43

Власти Варшавы в сопровождении полиции ворвались в школу при посольстве России

Представитель России предупредил их о незаконности данных действий
Сергей ЧИКОВ
Власти Польши ворвались в школу при посольстве России в Варшаве

Власти Польши ворвались в школу при посольстве России в Варшаве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше местные власти в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве. Утром к зданию школы в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

При взломе присутствовал советник-посланник Андрей Ордаш, который сообщил представителям мэрии о незаконности данных действий и предупредил о готовности России принять ответные меры.

Власти Польши заявили о планах изъять принадлежащую России недвижимость Варшаве еще в марте 2022 года. Также недавно прокуратура Польши без обращений к дипмиссии и без следствия изъяла со счетов посольства России ранее замороженные денежные средства.

Напомним, Президент России Владимир Путин недавно утвердил закон, предусматривающий в качестве ответа на изъятие российских активов и недвижимости за границей введение внешнего управления на зарубежные активы, находящиеся на территории России.