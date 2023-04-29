Украина выразила протест Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельхозпродукции Фото: Мария ЛЕНЦ

Украина направила Польше и Евросоюзу ноту протеста в связи с блокированием своей сельскохозяйственной продукции, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Вчера посольству Польши на Украине и посольству ЕС на Украине были переданы ноты МИД Украины относительно категорически неприемлемой ситуации в отношении торговых ограничений на импорт украинской сельхозпродукции», – написал он в Facebook*.

Как отметил дипломат, эти ограничения не соответствуют соглашению об ассоциации Украина-ЕС и принципам и нормам единого рынка Евросоюза. По мнению Николенко, есть все основания для немедленного возобновления импорта украинской сельхозпродукции в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию и другие страны, а также бесперебойного транзита всей украинской продукции в другие государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Польша и Венгрия приняли решение о приостановке импорта зерна и других сельхозпродуктов из Украины. Позже к ним присоединились Словакия и Болгария. Ограничительные меры были приняты на фоне протестов местных фермеров, которые несли убытки из-за того, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе, хотя должно было идти в страны Африки.

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