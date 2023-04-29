Российские войска уничтожили более 575 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 575 военнослужащих и наемников украинской армии на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Общие потери противника на данном направлении составили более 575 военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, две САУ «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», – рассказал он на брифинге.

Российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики, отметил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России уничтожили на Донецком направлении за сутки около 300 военнослужащих и наемников ВСУ. Кроме того, ракетными войсками РФ были поражены объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске и подразделения «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка.