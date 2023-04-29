Власти Украины запретили символы Z и V на транспортных номерных знаках Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Правительство Украины запретило заказывать и изготавливать индивидуальные транспортные номерные знаки с символами Z и V. Об этом сообщило МВД Украины.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о запрете использования букв Z и V как отдельно, так и в словах, написанных кириллицей, вместо букв З, С, В, Ф. Под запрет также попадают надписи и изображения, связанные с коммунистической символикой и символикой национал-социалистического тоталитарного режима.

Уточняется, что запрет не распространяется на номерные знаки для электромобилей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минкульт Украины инициировал формирование совещательного органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации в стране. Тогда ведомство проинформировало, что местные власти совместно с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и затем координировать его со специально созданным советом.