RT: ФНС России может проверить блогеров-миллионников на неуплату налогов

ФНС России может проверить блогеров-миллионников на неуплату налогов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Федеральная налоговая служба РФ совместно с сотрудниками правоохранительных органов может проверить Ксению Собчак, Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, а также ведущую Ксению Бородину и супругу Джигана Оксану Самойлову на неуплату налогов.

Как пишет RT, в списке тех, кто, по мнению ФНС, мог уклоняться от налогов, в общей сложности десятки имен блогеров-миллионников. По данным издания, не исключено, что все они могут получать большие доходы от продажи онлайн-курсов, услуг и товаров в социальных сетях.

Напомним, ранее правоохранители задержали блогера Елену Блиновскую. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2022 годах блогер дробила свой бизнес, в результате не доплатив в федеральный бюджет 918 млн рублей. Суд в Москве отправил Блиновскую под домашний арест. Та, в свою очередь, сообщила, что раскаивается и хочет возместить ущерб.

В этом году за неуплату налогов возбудили уголовное дело и в отношении блогера Лерчек и ее мужа. Они не уплатили налогов на сумму в 300 млн рублей.