Российские военные сбили под Энергодаром используемый ВСУ американский беспилотник Фото: REUTERS

Российские военные сбили американский беспилотник, который Вооруженные силы Украины использовали для ведения разведки и подготовки к диверсионным операциям. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, российские военнослужащие обнаружили беспилотник в воздушном пространстве своей зоны ответственности на Запорожском направлении. В результате они успешно сбили дрон Quantix Recon производства компании AeroVironment из США.

Источник уточнил, что российские военные изучили беспилотник и пришли к выводу, что он осуществлял автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военнослужащие уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Райгородок Луганской Народной Республике. Кроме того, российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников в районах ряда населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках.