Минобороны: российские военные уничтожили украинский вертолет и 14 беспилотников

Российские военные уничтожили украинский вертолет Фото: EAST NEWS

Российские военнослужащие уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом проинформировало Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке.

Уточняется, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Райгородок средствами противовоздушной обороны.

«За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», - добавили в ведомстве.

Также Вооруженные силы РФ уничтожили 14 украинских беспилотников. Сделано это было в районах ряда населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Напомним, в ночь на 27 апреля Вооруженные силы Украины атаковали нефтяную базу в Ровеньках ЛНР. Никто их жителей не пострадал, однако в результате атаки были повреждены административные здания и технические помещения нефтебазы.

Как ранее писал сайт KP.RU, суммарно со всех направлений за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 825 военнослужащих и наемников. Всего за сутки были нанесены удары по 126 точкам скопления живой силы и техники врага.