Российские военные загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия загнала в ловушку одно из подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, а затем нанесла ему огневое поражение. Об этом сообщили РИА Новости.

По данным агентства, несколько разведывательных дронов отслеживали перемещение украинских войск под Авдеевкой и режиме реального времени передавали информацию артиллерийским расчетам ВС РФ.

В результате российские военнослужащие нанесли несколько точечных ударов по силам ВСУ, вынудив их покинуть изначально занимаемые укрытия. Отмечается, что артиллерийский налет был продолжен и во время бегства украинских военных, и во время смены ими позиций.

Когда подразделение ВСУ заняло новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский беспилотник под Авдеевкой сбил украинский дрон и продолжил выполнять задачу. Отмечалось, что во время боя российский оператор БПЛА воспользовался тактикой воздушного тарана и ударил своим летательным аппаратом в верхнюю полусферу украинского коптера. В результате лопасти украинского беспилотника были повреждены, из-за чего тот упал на землю, в то время как российский БПЛА продолжил выполнять боевые задания.