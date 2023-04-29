Российский беспилотник под Авдеевкой сбил украинский дрон и продолжил выполнять задачу

Российский беспилотник вступил в бой с украинским и сбил его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дуэль российского и украинского беспилотников произошла под Авдеевкой, в результате украинский дрон был сбит, а российский продолжил выполнять боевую задачу, рассказывает РИА Новости.

По информации агентства, российский коптер обнаружил украинский дрон китайского производства и вступил с ним в воздушный бой. Российский оператор БПЛА воспользовался тактикой воздушного тарана и ударил своим летательным аппаратом в верхнюю полусферу украинского дрона. Сообщается, что лопасти украинского БПЛА были повреждены и он упал на землю, в то время как российский беспилотник продолжил выполнять боевые задания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в развитие отрасли беспилотников может достигать 1 трлн рублей.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, уточнив, что было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором находились пассажиры, мирные жители. По предварительным данным семь человек погибли.

Также сообщалось, что российская авиация нанесла ракетный удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. В результате удара удалось пресечь выдвижение противника в районы боевых действий.