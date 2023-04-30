В США усомнились в успехе контрнаступлению ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контрнаступление украинских войск вряд ли закончится успехом. Об этом пишет обозреватель Майкл Швирц в своей статье для The New York Times

Швирц заявляет, что боевые задачи, стоящие перед украинскими военными, «пугают», так как для успешного контрнаступления необходимо будет преодолеть не просто «хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи», но также и недостатки собственных войск.

По его словам, официальные лица США заявляют, что маловероятны серьезные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления. Как отметил обозреватель, в украинских войсках также сокращаются запасы оружия.

«После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны», - сказано в статье.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет контрнаступление до того, как украинские войска получат западные истребители F-16, отметив, что «времени затягивать» больше нет.