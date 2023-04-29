Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 апреля 2023 19:45

Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ без западной авиации

Времени затягивать больше нет, считает украинский президент
Екатерина КОСОБОКОВА
Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ без западной авиации

Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ без западной авиации

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начнет контрнаступление до того, как ВСУ получат западные истребители F-16, так как «времени затягивать» больше нет. Соответствующее заявление опубликовал офис украинского лидера.

В то же время Зеленский признался в том, что украинским военнослужащим будет не просто вести бой без авиации от стран Запада, и Украина будет терять больше солдат.

Напомним, 26 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшем будущем не будут рассматривать вопрос поставок Киеву истребителей F-16.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что контрнаступление ВСУ откладывается на май из-за того, что в Запорожской области каждый день идут дожди. Погода мешает передвижению военной техники по полям.

По словам Рогова, российские военные готовы дать «сокрушительный отпор» солдатам ВСУ. А это значит, что контрнаступление украинской армии может стать последним приказом, отданным Зеленским.