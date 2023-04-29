Зеленский пообещал начать контрнаступление ВСУ без западной авиации Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начнет контрнаступление до того, как ВСУ получат западные истребители F-16, так как «времени затягивать» больше нет. Соответствующее заявление опубликовал офис украинского лидера.

В то же время Зеленский признался в том, что украинским военнослужащим будет не просто вести бой без авиации от стран Запада, и Украина будет терять больше солдат.

Напомним, 26 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшем будущем не будут рассматривать вопрос поставок Киеву истребителей F-16.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что контрнаступление ВСУ откладывается на май из-за того, что в Запорожской области каждый день идут дожди. Погода мешает передвижению военной техники по полям.

По словам Рогова, российские военные готовы дать «сокрушительный отпор» солдатам ВСУ. А это значит, что контрнаступление украинской армии может стать последним приказом, отданным Зеленским.