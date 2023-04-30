Байден посмеялся над уволенным телеведущим Такером Карлсоном Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил по поводу недавнего увольнения с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона.

«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», - отметил американский лидер.

После такой шутки аудитория ненадолго замолчала, после чего засмеялась, однако некоторое из присутствующих показали свое неудовольствие.

«Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», - добавил глава Белого дома

В минувший понедельник, 24 апреля, Fox News заявил, что ведущий Карлсон уходит с канала, сообщив, что подобное решение было обоюдным, а о дальнейших планах телеведущего не сообщалось.

Напомним, ранее Карлсон заявил, что Байден теряет способность говорить, отметив, что у действующего президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.