Байден посмеялся над уволенным телеведущим Такером Карлсоном
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Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил по поводу недавнего увольнения с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона.
«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», - отметил американский лидер.
После такой шутки аудитория ненадолго замолчала, после чего засмеялась, однако некоторое из присутствующих показали свое неудовольствие.
«Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», - добавил глава Белого дома
В минувший понедельник, 24 апреля, Fox News заявил, что ведущий Карлсон уходит с канала, сообщив, что подобное решение было обоюдным, а о дальнейших планах телеведущего не сообщалось.
Напомним, ранее Карлсон заявил, что Байден теряет способность говорить, отметив, что у действующего президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.