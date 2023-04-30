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НовостиВ мире30 апреля 2023 6:35

Байден посмеялся над уволенным телеведущим Такером Карлсоном

Президент США отметил, что работа для Карлсона завершена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден посмеялся над уволенным телеведущим Такером Карлсоном

Байден посмеялся над уволенным телеведущим Такером Карлсоном

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил по поводу недавнего увольнения с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона.

«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», - отметил американский лидер.

После такой шутки аудитория ненадолго замолчала, после чего засмеялась, однако некоторое из присутствующих показали свое неудовольствие.

«Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», - добавил глава Белого дома

В минувший понедельник, 24 апреля, Fox News заявил, что ведущий Карлсон уходит с канала, сообщив, что подобное решение было обоюдным, а о дальнейших планах телеведущего не сообщалось.

Напомним, ранее Карлсон заявил, что Байден теряет способность говорить, отметив, что у действующего президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.