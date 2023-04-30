Самый богатый банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом Фото: REUTERS

Самый богатый банкир Азии, а также генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак раскритиковал американский доллар, назвав эту валюту крупнейшим финансовым террористом.

«Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro. Кто-нибудь в США может сказать: "Вы не сможете снять их с завтрашнего утра". И вы застряли», - заявил азиатский банкир во время вручения премии ET Awards в Дели.

Котак считает, что на данный момент весь мир «отчаянно ищет альтернативную резервную валюту». По его словам, для Индии настало хорошее время сделать такой валютой рупию, отметив, что Европа, Великобритания, а также Япония едва ли смогут сделать резервной свою валюту.

Напомним, ранее российский миллиардер Олег Дерипаска, анализируя ситуацию с сокращением производимых в долларах расчетов, заявил, что доминирование американской валюты в мировых расчетах и финансовых операциях закончится через пять лет.