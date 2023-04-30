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НовостиВ мире30 апреля 2023 7:36

Байден на приеме для журналистов: отвечу на ноль вопросов и бодро уйду

Байден заявил журналистам, что «ответит на ноль вопросов и бодро уйдет»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден на приеме для журналистов: отвечу на ноль вопросов и бодро уйду

Байден на приеме для журналистов: отвечу на ноль вопросов и бодро уйду

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме заявил, что намерен выступать десять минут, после чего собирается ответить на ноль вопросов и бодро уйдет.

«Во многом этот ужин подводит итог моим первым двум годам на посту. Я буду говорить 10 минут, отвечу на 0 вопросов и бодро уйду», - заявил американский лидер.

Напомним, в ходе своего выступления глава Белого дома также пошутил по поводу недавнего увольнения с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона, подчеркнув, что работа для телеведущего завершена. Как писал сайт KP.RU, после его шутки аудитория ненадолго замолчала, а потом засмеялась, но часть присутствующих все же продемонстрировала свое неудовольствие. «Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», - отметил президент США.