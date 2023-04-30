CNN назвал три фактора, затягивающие контрнаступление ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев может начать контрнаступление в любой момент, однако есть некоторые факторы, которые затягивают данный процесс. Об этом пишет CNN.

Самым главным фактором в издании назвали сложный комплекс российской линии обороны, прорваться через который станет «огромным испытанием» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что данная линия обороны представляет «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей на протяжении сотен миль по извилистому южному фронту».

Вторым фактором было названо отсутствие момента неожиданности, что также признавали и официальные лица Украины. Как отмечается, опасность заключается в том, что контрнаступление превратится в «бой на уровне дивизии, превращающийся в серию взводных столкновений», в которых увязнет украинская армия.

Кроме того, в публикации говорится о явном преимуществе в воздухе российских сил, что «может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев собирается начать контрнаступление до того, как ВСУ получат западные истребители F-16, добавив, что «времени затягивать» больше нет, однако, признав, что украинским войскам будет тяжело без западной авиации, а Украина будет терять больше военных.