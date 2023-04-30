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НовостиОбщество30 апреля 2023 8:50

В Госдуме предложили рассмотреть перенос выходных с января на май

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил Минтруду рассмотреть перенос выходных с января на май
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Госдуме предложили рассмотреть перенос выходных с января на май

В Госдуме предложили рассмотреть перенос выходных с января на май

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил Министру труда РФ обсудить перенос выходных с января на май. Такое заявление сделали в пресс-службе партии.

«Даванков предложил Минтруду совместный круглый стол в Госдуме и представил данные последнего опроса россиян о том, когда должны быть майские - исследование экспертно-аналитического центра партии», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службы партии.

Как заявил депутат, перенос праздников поддерживают около 60% российских граждан. Даванков также направил главе ведомства Антону Котякову копию проекта закона «Новых людей» о переносе длинных выходных с января на май.

Напомним, в прошлом году от депутатов уже поступало предложение удлинить майские праздники до девяти дней, однако данный законопроект не содержал предложений о переносе новогодних выходных на май.