В Госдуме предложили рассмотреть перенос выходных с января на май Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил Министру труда РФ обсудить перенос выходных с января на май. Такое заявление сделали в пресс-службе партии.

«Даванков предложил Минтруду совместный круглый стол в Госдуме и представил данные последнего опроса россиян о том, когда должны быть майские - исследование экспертно-аналитического центра партии», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службы партии.

Как заявил депутат, перенос праздников поддерживают около 60% российских граждан. Даванков также направил главе ведомства Антону Котякову копию проекта закона «Новых людей» о переносе длинных выходных с января на май.

Напомним, в прошлом году от депутатов уже поступало предложение удлинить майские праздники до девяти дней, однако данный законопроект не содержал предложений о переносе новогодних выходных на май.