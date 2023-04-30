В КНДР визит лидера Южной Кореи в США назвали провокацией и враждебными действиями Фото: REUTERS

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США является провокацией и проявлением враждебной политики в отношении КНДР. Об этом говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), где говорится «по факту» такой визит делает ядерную войну против КНДР реальностью.

Отмечается, что главной темой саммита президента США Джо Байдена и Ёля стало сдерживание КНДР, а также создание консультативной группы по ядерным вопросам Сеула и Вашингтона, расширение размещения стратегических активов США на Корейском полуострове, усиление «расширенного сдерживания» через активизацию военных учений.

Как заявляет ЦТАК, все это делает свершившимся фактом ядерную войну против Пхеньяна, а также отмечает, что Северную Корею впервые назвали целью для ядерного удара.

«КНДР не должна ни колебаться, ни останавливаться ни на секунду … США и их марионеткам, которые стремятся задушить КНДР, отрицая само ее существование, их опасным ядерным военным махинациям нет прощения, им придется дорого заплатить», - сказано в заявлении ЦТАК.

Напомним, в ходе визита Юн Сок Ёля США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию по вопросам ядерного сдерживания.