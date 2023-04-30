Матвиенко заявила о неизбежной победе России в спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о неизбежной победе Росси в специальной военной операции на Украине, объяснив, почему она уверена в этом.

«В меня вселяет такую уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я информированный человек, и я знаю о том потенциале, который есть у нашей страны, и у меня никаких сомнений нет, что мы точно, обязательно победим», - заявил председатель Совета Федерации.

Напомним, ранее Матвиенко заявила, что Россия сможет и далее оставаться суверенным государством только при условии достижения целей специальной военной операции на Украине. Как писал сайт KP.RU, спикер Совета Федерации тогда отметила, что Российская Федерация располагает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать свою безопасность, а также определять свой путь развития.