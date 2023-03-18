Матвиенко назвала достижение целей СВО условием сохранения суверенитета России

Валентина Матвиенко заявила, что достижение целей СВО необходимо для сохранения Россией суверенитета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Россия сможет и далее оставаться суверенным государством только при условии достижения целей СВО. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам спикера, РФ располагает всем необходимым, чтобы обеспечивать свою безопасность и определять свой путь развития.

«Только достижение целей специальной военной операции гарантирует нашей стране возможность и далее оставаться суверенным государством, полностью самостоятельно определять свою судьбу, путь развития, надежно обеспечивать свою безопасность. Всем необходимым для этого Россия располагает», - написала Матвиенко в своем блоге в субботу 18 марта.

Сенатор добавила, что проводимая Россией политика не дает Соединенным Штатам установить глобальную гегемонию. Также Матвиенко назвала историческим событием воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги спецоперации. Если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам со стороны украинских формирований, заявил Аксенов. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России достичь целей СВО мирным путем.

О том, что изменилось для крымчан после того, как девять лет назад, 18 марта 2014 года, полуостров и город Севастополь вошли в состав России, читайте здесь на KP.RU.