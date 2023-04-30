80-летний Джо Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил во время своего выступления на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Во время своего выступления 80-летний глава Белого дома вспомнил материал New York Times, в котором говорилось о том, что возраст действующего президента США является серьезной проблемой.

«Я понимаю, что вопрос о возрасте вполне обоснован. Он у всех на уме. Когда я говорю "у всех", я имею в виду New York Times», - заявил американский лидер.

После этого Байден отметил, что все еще полон сил. «Они говорят, что я уже не тот, что был раньше», - сказал он, отметив при этом, что журналист Дон Лемон заявил бы, «что это мужчина в самом расцвете сил».

Напомним, накануне бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переизбрание действующего американского лидера на второй срок обернется катастрофой для США, отметив, что политик окончательно разрушит страну.