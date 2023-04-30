В ЮАР обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в августе 2023 года Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В ЮАР власти обсуждают возможность проведения саммита БРИКС в августе 2023 года в смешанном формате. То есть, лидеры стран-участниц смогут присутствовать как очно, так и по видеосвязи, сообщает Sunday Times.

Сейчас правительство республики приступило к переговорам с Россией по вопросу "смешанного саммита БРИКС". Если стороны придут к соглашению, то Владимир Путин сможет принять участие в мероприятии, не покидая территорию России.

Пока издание не сообщает, в какой именно стадии находятся данные консультации и как скоро можно узнать результаты. Сейчас ЮАР занимается подготовкой саммита, запланированного на вторую половину августа.

Ранее сообщалось о том, что около 19 стран хотят присоединиться к группе БРИКС. Сейчас туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.