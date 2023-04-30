Минобороны РФ: замминистра по материально-техническому обеспечению стал генерал-полковник Алексей Кузьменков

Генерал-полковник Алексей Кузьменков. Фото: Росгвардия

Минобороны РФ назначило на должность замминистра генерала-полковника Алексея Кузьменкова. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение ВС РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", - отметили в ведомстве.

Известно, что Кузьменко в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. До 2019 года он проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения ВС РФ. С 2014 по 2018 год Алексей Кузьменко был главой штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. Далее до 2019 года он являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

С 2019 года Кузьменков трудился на должности замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками нацгвардии РФ.

Ранее в ведомстве подготовили проект изменений в положение о призыве в связи с цифровизацией учета. Согласно изменениям, предполагается использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников и определяют новый порядок оповещения призывников о явке в военкоматы.