Российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи, которые направлены на вытеснение украинских бойцов из Артемовска. За сутки удалось освободить сразу четыре квартала города. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Подразделения ВДВ при поддержке «Южной» группировки войск сковывают противника на южной и северной окраинах города.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, удалось поразить подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское ДНР. Российская авиация за сутки совершила четыре самолетовылета, а артиллерийская группировка смогла выполнить 61 огневую задачу.

Один из военнослужащих рассказал, что до освобождения Артемовска осталось всего около полутора километров. По его словам, сейчас главной целью российских войск осталось только здание медицинского института, откуда вся корректировка танков и артиллерии.