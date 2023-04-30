РИА Новости: до освобождения Артемовска осталось около полутора километров

Российский военный рассказал о ситуации в Артемовске. Фото: REUTERS

До полного освобождения Артемовска российским военнослужащим осталось пройти около полутора километров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участвующего в освобождении города бойца группы «Вагнер».

«Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», - рассказал собеседник агентству.

По словам российского военнослужащего, его подразделение взяло штурмом находящийся на возвышенности квартал девятиэтажных домов, где боевики ВСУ обустроили наблюдательный пункт и вели оттуда огонь по российским штурмовым группам. Следующей точкой, которую необходимо захватить российским войскам, боец назвал здание медицинского института.

«Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на медицинский институт, это приоритетная высота здесь, на западе. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически все подавили», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные в Артемовске уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались установить перед передним краем контейнеры, в которых, предположительно, содержались химические вещества. Инцидент произошел в западной части Артемовска. Украинские боевики при этом были в костюмах полной химзащиты.

Тем временем российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом.

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