Более 200 бойцов ВСУ ликвидированы ракетным ударом в Константиновке Фото: Егор Алеев/ТАСС

В результате ракетного удара Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 200 украинских бойцов 24-ой мехбригаде ВСУ и отряда Сил специальных операций украинских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого около 280 защитников киевского режима были эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что российские штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами в Артемовске. Авиация, ракетные войска и артиллерийские подразделения «Южной» группировки поразили подразделения ВСУ в районе населенного пункта Богдановка и Артемовское ДНР.

Артиллерия выполнила за сутки 61 огневую задачу. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают врага на северной и южной окраинах города при поддержке «Южной» группировки войск.