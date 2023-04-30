В Twitter пользователи раскритиковали президента Чехии Павела за послание к России на технике ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Twitter пользователи раскритиковали чешского президента Петра Павела, который написал на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины".

По мнению некоторых читателей, данное "шоу" предназначено исключительно для аудитории США и стран ЕС.

Еще один пользователь написал, что таким образом президент Чехии приближает мир к третьей мировой войне.

"Лучше не говорить и не писать того, что показывает вашу собственную слабость", - заключили читатели.

28 апреля Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыл с визитом в Киев с целью провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. А свое "послание" он написал на следующий день во время поездки в Днепропетровскую область. Стоит отметить, что в тот же день вместе с премьером Словакии на Украину также прибыли глава правительств Словении и Хорватии.